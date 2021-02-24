Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская

Соискатели получения украинского гражданства должны будет сдать экзамен на владение украинским языком на уровне В1, сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

"Для того, чтобы получить гражданство Украины, после множества консультаций мы остановились на том, что в соответствии с европейской рамкой обучения и проверке иностранных языков будет уровень В1", - сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности комиссии в 2020 году в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время она отметила, что это решение предварительное и этот вопрос еще будет выноситься на общественное обсуждение.

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Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который необходим для получения гражданства Украины.