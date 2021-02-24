Для получение украинского гражданства нужно будет подтвердить владение украинским языком на уровне В1, - глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Демская
"Для того, чтобы получить гражданство Украины, после множества консультаций мы остановились на том, что в соответствии с европейской рамкой обучения и проверке иностранных языков будет уровень В1", - сказала Демская в ходе публичного отчета о результатах деятельности комиссии в 2020 году в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время она отметила, что это решение предварительное и этот вопрос еще будет выноситься на общественное обсуждение.
Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который необходим для получения гражданства Украины.