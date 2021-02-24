Украина ожидает прибытия очередной партии COVID-вакцины в марте, - Шмыгаль
Об этом заявил во время заседания Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вчера в Украину прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин. Она уже направлена по регионам. С сегодняшнего дня стартует процесс вакцинации", - заявил Шмыгаль.
По его словам, первыми получат вакцину украинские медики, которые борются с коронавирусом.
"Процесс вакцинации безопасной вакциной будет происходить на добровольной основе и будет осуществляться квалифицированными мобильными бригадами", - отметил премьер.
По его словам, объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана вакцинации.
"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - отметил Шмыгаль.
Вакцина каких именно производителей может быть поставлена в марте премьер не уточнил.