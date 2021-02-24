В Киеве "заминировали" десять ТРЦ и отель "Интерконтиненталь", - СМИ. СПИСОК
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В СБУ Киева поступило заявление о минировании ряда торгово-развлекательных центров и одной гостиницы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Вартові Еспресо" в Facebook.
"В колл-центра СБУ поступило сообщение о заминировании нескольких ТРЦ в г. Киеве", - говорится в сообщении.
Специалисты проверяют на наличие взрывчатки такие ТРЦ: Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, "Атмосфера", "Караван", "Блокбастер", "Магеллан", "Плаза", "Глобус", Gulliver.
Также сообщили о минировании отеля "Интерконтиненталь", который находится в центре Киева на Большой Житомирской, 2А.