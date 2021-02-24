В Харькове мэрия в третий раз переименовала проспект Григоренко в пр-т Жукова

В Харькове городской совет принял решение переименовать проспект Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Depo.Харків".

Перед голосованием, выступая, депутат Дмитрий Булах обратился к депутатам и напомнил, что украинские суды уже дважды отменяли решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

В ответ на это и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что память Жукова - "святая обязанность". Он, комментируя судебные решения об отмене переименования, сказал: "Будем, значит, принимать решения 10 раз".

Также читайте: Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

За решение проголосовали 57 депутатов, против - 16 депутатов, воздержались - 6 депутатов. Это решение мэрии общественные активисты встретили криками "Позор!"

Согласно проекту решения, в рамках "чествования исторической памяти лиц, участвовавших в изгнании нацистских оккупантов из Украины" в Харькове в честь маршала Георгия Жукова будет назван проспект, который сейчас носит имя генерала Петра Григоренко.

Этим же решением депутаты приняли решение обратиться в Кассационный суд для обжалования решения судов об отмене предыдущего переименования проспекта в честь маршала Жукова.

Напомним, ранее Харьковский горсовет проиграл апелляционный суд по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Верховный Суд Украины также не удовлетворил кассационную жалобу Харьковского городского совета относительно законности переименования проспекта Петра Григоренко в проспект Георгия Жукова.

Также читайте: "Какой нах#й Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж