С начала сентября 2020 года руководителем САП фактически является Венедиктова, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что после увольнения Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры ведомством фактически руководит генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом сказал Сытник в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос в чем проблема того беспорядка, который творит власть в сфере борьбы с коррупцией.

"В августе 2020 руководитель САП Холодницкий подал в отставку и, начиная с сентября 2020 года, руководителем САП фактически является Генеральный прокурор. Это огромная проблема. Потому что при отсутствии постоянного руководителя САП некоторые ключевые гарантии независимости САП от генеральных прокуроров не работают. Исключительно из-за того, что и.о. руководителя САП не имеет того объема полномочий, которыми имеет руководитель САП. Это касается формирования групп прокуроров по уголовным производствах НАБУ. И я уверен, что если бы все же был руководитель САП, то такой ночной смены Генеральным прокурором группы прокуроров, которая произошла по делу Татарова, не было бы. Поэтому это является огромной проблемой, о чем мы постоянно подчеркиваем", - отметил Сытник.

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