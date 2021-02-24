Причиной пожара в харьковском доме престарелых стало подключение к электро- и газоснабжению без разрешений, - Чернышов

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов отмечает, что причиной пожара в харьковском доме престарелых стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

"Основными причинами стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", - сказал Чернышов на заседании правительства в среду, в ходе представления отчета правительственной комиссии по выявлению обстоятельств и причин пожара, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что по информации местных администраций выявлено 786 негосударственных учреждений, предоставляющих социальные услуги с временным или постоянным проживанием граждан, ведомости о которых отсутствуют в реестре. На данный момент проверено 620 учреждений, из которых в реестр включено только 29 учреждений, которые предоставляют услуги стационарного ухода.

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По словам министра, до 15 марта планируется включить все выявленные учреждения в реестр предоставляющих соцуслуги.

Кроме того, Нацполицией проверено 1 тыс 459 объектов повышаемого риска, 292 нарушения в работе учреждений, 59 нелегальных учреждений, 49 уголовных правонарушений.

Также ГСЧС проверено 1 353 объектов, в которых выявлено 15 тыс. нарушений.

По словам министра, каждой семье погибшего и каждому пострадавшему в результате пожара будет выделено по 10 тыс. грн.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.