НАБУ дошло до логического этапа в расследовании дела "Приватбанка", - Сытник

Дальнейшее расследование дела "ПриватБанка" зависит от того, насколько согласятся прокуроры с наработками Национального антикоррупционного бюро.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что одним из оснований отставки генпрокурора Руслана Рябошапки было дело "ПриватБанка".

"Потому что он принял решение, как прокурор, об определении подследственности во всех этих делах по НАБУ. Это важно, потому что НАБУ расследовало и придавало оценку действиям должностных лиц Нацбанка. Средства выводились из Приватбанка на том этапе, когда он был коммерческой структурой и владельцы не были субъектами, подследственными НАБУ. Однако, мы предполагаем, что бывшие руководители и бенефициары банка уже тогда могли действовать в сговоре с должностными лицами Нацбанка, поэтому в рамках расследования проверяем возможность этого заговора и его последствия для государства. Детективы довольно продвинулись в расследовании, вышли на стадию подготовки проектов подозрений, но помним, что у нас отсутствует антикоррупционный прокурор. Поэтому мы направили наши наработки в ОГП и, как видим, уже есть результат - три подписанные подозрения бывшим топ-чиновникам банка", - сказал Сытник.

Он отметил, что производство по "ПриватБанку" - самое сложное, с которым ему приходилось сталкиваться.

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"О деле Приватбанка постоянно говорят наши международные партнеры. Мы осознаем, насколько это огромная ответственность. Но мы понимали, что только в НАБУ это дело можно расследовать объективно и принять решение, которое действительно будет соответствовать требованиям закона. Сейчас все будет зависеть от того, насколько прокуроры согласятся с тем, что мы наработали", - сказал Сытник.

Он отметил, что сейчас НАБУ дошло до логического этапа в расследовании.

"Детективы подготовили проекты подозрений еще осенью 2020 года. С тех пор были дискуссии с прокурорами, что является нормальной практикой. Подозрения дорабатывали и, в итоге их согласовали. То есть мы дошло до логического этапа в расследовании. Задержание произошло согласно УПК, сопротивления не было. Расследуем дальше", - сказал директор НАБУ.

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Напомним, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Владимире Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.