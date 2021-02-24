Кабмин изменил правила перевозки детей в автомобилях. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров изменил правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях, введя обязательное наличие удерживающих систем, если рост ребенка не превышает 1,45 метра.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("ЕС") сообщил в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживая системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого менее 145 см", - говорится в сообщении.

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Также нардеп опубликовал сравнительную таблицу с перечнем нововведений.







