Кабмин изменил правила перевозки детей в автомобилях. ДОКУМЕНТ
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Кабинет Министров изменил правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях, введя обязательное наличие удерживающих систем, если рост ребенка не превышает 1,45 метра.
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("ЕС") сообщил в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживая системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого менее 145 см", - говорится в сообщении.
Также нардеп опубликовал сравнительную таблицу с перечнем нововведений.