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Кабмин изменил правила перевозки детей в автомобилях. ДОКУМЕНТ

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Кабмин изменил правила перевозки детей в автомобилях. ДОКУМЕНТ
Кабинет Министров изменил правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях, введя обязательное наличие удерживающих систем, если рост ребенка не превышает 1,45 метра.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("ЕС") сообщил в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживая системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого менее 145 см", - говорится в сообщении.

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Также нардеп опубликовал сравнительную таблицу с перечнем нововведений.

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Топ комментарии

  • Andre2014
    специальные удерживающие системы... у меня ремни безопасности - они тоже являются специальными удерживающими системами... господи ну почему у нас к власти приходят одни идиоты воровитые!?
  • SerjUA
    Безопасность твоего ребенка, судя по всему, ничего нестоит. Это нормально для холопов, которым все все должны.
  • ьля
    мои дети уже не подпадают под действие этой пкму, и, в любом случае, не тебе, зелупка, их оценивать. напряги остатки мозгов и ответь: ДО введения в действие этих правил дети массово гибли именно из-за отсутствия таких приспособлений в авто? или, возможно, речь идет о новой кормушке?
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