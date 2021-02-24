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Имущество завода "Большевик" вернули государству: Верховный Суд не удовлетворил кассацию

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Имущество завода "Большевик" вернули государству: Верховный Суд не удовлетворил кассацию
При участии Офиса Генерального прокурора Верховным Судом оставлена без удовлетворения кассационная жалоба предприятия и без изменений решение суда апелляционной инстанции о признании недействительными торгов и возвращение государству нежилых зданий машиностроительного завода площадью свыше 6,3 тыс кв м, расположенных в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что недвижимое имущество машиностроительного завода, органом управления которого является государство в лице Фонда госимущества Украины, отчуждено вопреки воли собственника вне приватизационной процедуры.

Правомерность проведения соответствующих торгов является предметом четырех судебных дел, в которые Офисом Генерального прокурора осуществлено вступление.

В прошлом году при участии прокуратуры Северным апелляционным хозяйственным судом отменено решение суда первой инстанции и принято новое, которым результаты электронных торгов признаны недействительными.

Не оставляя попыток сохранить в своем противоправном владении имущество этого предприятия, одним из ответчиков подана кассационная жалоба.

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Топ комментарии

  • UAJALINE
    Теперь на Шулявке можно поворот направо со стороны пр.Победы в сторону кр.дач. спокойно делать.
  • Віталій Павлов
    Не ваше, не ваше. - А чье же, чье? - Не ваше. Шипя так, они неистово лягались. - А чье же это имущество? - возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал: - Это национализированное имущество. - Национализированное? - Да-с, да-с, национализированное. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. - Кем национализировано? - Советской властью! Советской властью. - Какой властью? Какой властью? - Властью трудящихся. - А-а-а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян? - Да-а-а-с!.. - М-м-м... Так, может быть, вы, святой отец, партийный? - М-может быть! Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем "может быть?" смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем - руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск - отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было. - Ну что, нашли? - спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. - Вы аферист, - крикнул Ипполит Матвеевич, - я вам морду побью, отец Федор. - Руки коротки, - ответил батюшка. - Куда же вы пойдете весь в пуху? - А вам какое дело? - Стыдно, батюшка! Вы просто вор! - Я у вас ничего не украл! - Как же вы узнали об этом?
  • Борменталь Незабаром
    заради цього ж весь цей процесс
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