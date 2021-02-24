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Кабмин позволил жителям оккупированных территорий регистрировать детей онлайн через услугу "еМалятко"

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Кабмин позволил жителям оккупированных территорий регистрировать детей онлайн через услугу "еМалятко"
Кабинет Министров предоставил украинцам в оккупации доступ к государственной услуге еМалятко. Теперь они через интернет смогут получить украинское свидетельство о рождении для новорожденных детей.

Соответствующее решение принято на заседании правительство, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодняшнее решение позволит жителям оккупированных территорий через интернет зарегистрировать рождение ребенка.

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"Родители смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. После этого номер документа нужно будет внести в заявление на портале "Дія", на основании которой отдел ЗАГС зарегистрирует рождения и оформит свидетельство", - отметил Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • violator
    вот этих малят тоже можно у нас регистрировать ?
    Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко" - Цензор.НЕТ 6530
  • 133133
    россиянский паспорт для получения выплат в роиссе,

    а украинское свидетельство для получения выплат на ребенка в Украине.

    там пенсионеры по 2-3 пенсии получают и особо морально от этого не страдают
  • ьля
    жду послугу "*******"
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