Стерненко написал письмо из СИЗО: Этот приговор стал для меня шоком. ФОТО

Активист Сергей Стерненко, которого суд вчера осудил на 7 лет и 3 месяца лишения свободы, написал письмо из СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Стерненко.

"Сегодня адвокат посетил Сергея в одесском СИЗО. Он в порядке, насколько это возможно в данных условиях. Передает всем привет и просит бороться до конца!" - говорится в подписи к публикации.

К сообщению прикреплено письмо Стерненко, которое он передал через адвоката.

"Этот не правовой, а политический приговор без всякого доказательства стал для меня шоком. Судью явно сломали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор и засудить меня на основании одних лишь слов титушки-коллаборанта, который служит Труханову. Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я тут в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этот произвол так не оставите", - говорится в письме.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

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