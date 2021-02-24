Остановка действий антикоррупционной инфраструктуры сейчас кажется более брутальной, чем раньше, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что противодействие антикоррупционной инфраструктуре сегодня кажется более брутальной, чем раньше.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Каждая власть всегда декларировала основным своим постулатом борьбу с коррупцией. Но именно в части реальных шагов - проблемы... С другой стороны, на сегодняшний день работает антикоррупционная инфраструктура, которая является аполитичной, расследует дела, которых никогда за 30 лет не было в Украине. После Революции Достоинства запрос на борьбу с коррупцией был, пожалуй, максимальный за весь период существования независимой Украины с 91 года. И впервые этот запрос не просто закончился на Майдане. Он трансформировался в создание антикоррупционной инфраструктуры, которая пугает многих политиков. Так, остановка действий этой инфраструктуры сейчас кажется более брутальной, чем раньше. Но это потому, что тогда ее не было: не выходило из НАБУ договориться - шли к антикоррупционной прокуратуре, не получается там - шли в суд. А после запуска ВАКС уже в судебное заседание не сходишь, чтобы договориться. И тогда уже появляется добровольное возмещение миллионов в бюджет. Появляются соглашения, которые в дальнейшем пытаются сорвать", - говорит Сытник.

Он считает, что 21-й год будет определяющим для Украины в целом.

"Выберет ли она дальнейшую реализацию антикоррупционной реформы, судебной реформы, которые фактически откроют путь к дальнейшему обузданию и демонополизации во всех сферах, оккупированных олигархами, потеряет ли продвижение и уже достигнутые достижения? Второй сценарий вполне возможен, если Конституционный Суд решит снести ВАКС", - говорит Сытник.

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