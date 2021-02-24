Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". ФОТОрепортаж

Высший антикоррупционный суд Украины на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы. Соответствующее решение следственный судья ВАКС принял 23 февраля 2021 г.

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, и которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В настоящее время Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

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Напомним, ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО "ПрикарпатЗахідТранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.

Правоохранители провели процессуальные действия в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры государства.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Эту же информацию подтвердили и в НАБУ.

"Соответствующее имущество (нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". - Ред.) передадут в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Речь идет о зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и т.п., расположенных на территории Житомирской, Ривненской, Львовской, Закарпатской областей. До определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО "Уктранснафта", - пояснили в НАБУ.

Наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к Российской Федерации. Эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 года.

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили.

Впоследствии, в 2015 году, Хозяйственный суд Ривненской области эти решения отменил якобы по вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же Хозяйственный суд Ривненской области принял решение, в основе которого было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрДІАП", признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" за ООО "Прикарпатзахідтранс", которое является дочерним предприятием АК "Транснафтопродукт".

В 2020 году на базе расследуемого детективами дела создана совместная с СБУ следственная группа. В рамках расследования 11 февраля 2021 НАБУ, САП совместно с ГСУ СБУ под процессуальным руководством ОГП сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП "УкрДІАП" в злоупотреблении ею служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде. Ее действия квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 УК Украины.

По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, который стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ривненской области, который в августе 2017 отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.

Начиная с 2017 года детективам НАБУ удалось не только собрать доказательства незаконного завладения трубопроводом, но и детально изучить возможность возвращения его государству. Для этого, в том числе, неоднократно проводились совещания с представителями Офиса Генерального прокурора, Министерства юстиции Украины, Фонда государственного имущества Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее, 19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

























