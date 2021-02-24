Украина не выдаст американского добровольца Ленга США - суд отменил экстрадицию. На родине Ленга подозревают в двойном убийстве

Апелляционный суд отменил экстрадицию американского добровольца "Правого сектора" Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе и который, по версии американских следователей, убил с целью ограбления пожилую пару во Флориде.

Об этом адвокат Ленга Дмитрий Моргун сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о выдаче [экстрадиции] Крейга Ленга Остина отменено […]. Защита продолжается, но большой пласт завершен!" — написал он, добавив, что полный текст решения суда будет 2 марта.

В комментарии "Радіо Свобода" адвокат отметил, что работа по этому делу завершена частично, ведь Офис генерального прокурора Украины в дальнейшем "что-то с этим будет делать".

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По словам Моргуна, никаких обвинений в Украине Ленгу не выдвинули, относительно него продолжается только проверка на два экстрадиционных запроса от правительства США. Ленг подал два заявления на предоставление статуса беженца. По первому продолжается судебное разбирательство в Верховном суде, второе суд еще не рассмотрел. В то же время защита Ленга оспаривает отказ Управления Государственной миграционной службы в Винницкой области.

Напомним, правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки требуют экстрадиции Крейга Ленга. В Штатах его подозревают в двойном убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде. По словам адвоката, американец отвергает обвинения.

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В октябре 2019 суд в Виннице арестовал американца. В декабре он просил у украинского суда защиты и убежища.

Ленг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к "Правому сектору". С добровольцами на фронте он провел больше года.

В 2016 году, когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев он прекратил службу в ВСУ.