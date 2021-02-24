Мы ведем уже более года переписку с СБУ о праве прослушивания для НАБУ, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро до сих пор не получает информацию по прослушиванию напрямую от операторов, а через СБУ.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Сытник.

"Здесь есть технические моменты. Мы ведем уже более года переписку со Службой безопасности Украины. Прямо выполнять закон, конечно, никто не отказывается. Я держу этот вопрос на личном контроле и, надеюсь, что на моей каденции этот вопрос мы окончательно решим", - сказал Сытник.

Он отметил, что НАБУ предложило вариант сотрудничества, при котором исключается утечка информации и одновременно экономятся средства государственного бюджета.

"Если же наша переписка зайдет окончательно в тупик, и мы вынуждены будем абсолютно автономно это делать, речь пойдет о совсем другой, гораздо большей сумме средств госбюджета", - сказал Сытник.

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