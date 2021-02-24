Кабмин назначил Тафтая главой Госкосмоса, Костюка - главой Госагентства по управлению зоной отчуждения, а Галицына - врио главы ГАСИ

Кабинет Министров назначил нового главу Государственного космического агентства. Им стал Владимир Тафтай.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

Тафтай подавался на эту должность еще в 2019 году, однако тогда не прошел. До этого он занимал должность начальника управления координации космической деятельности департамента экономики, обороны и безопасности Министерства экономики. Отсюда он уволился в сентябре 2020 года, перейдя должность вице-президента по интеллектуальным вопросам госпредприятия "Антонов", пишет РБК-Украина.

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Также Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Сергея Галицына.

Правительство также признало утратившим действие распоряжение от 26 октября 2020 года о назначении Ирины Король врио главы ГАСИ.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, ранее Галицын занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области, где по итогам 2019 года получил 416 тыс. грн заработной платы.

Галицын также владеет квартирой площадью 69,2 кв. м в Луганске и домом 262,4 кв. м в с. Роскошное Луганской области, а также 350 тыс. грн наличности.

Также Кабмин сегодня назначил Костюка Сергея Николаевича - председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.