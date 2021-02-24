Геращенко о протестах на Банковой: Специально не давали полиции дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить насилия

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал вчерашний протест у стен Офиса Президента. Люди протестовали против приговора активисту Сергею Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Вчера в отношении правоохранителей была применена брутальная сила: полицейским и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и глаза слезоточивым газом, были сорваны шлемы, сожжено государственное имущество отдельными лицами, которые выдают себя за патриотов. Мы не допустим такого отношения к полицейским. Мы требуем от протестующих митинговать с соблюдением Конституции, что значит мирно, без насилия, без нападения на полицейских. Мы сейчас опубликуем видеозапись и кадры брутальных нападений на сотрудников полиции. Это нельзя оправдать, это нечестно и несправедливо. Господину Парасюку (экс-нардеп, принимавший участие в акции. - Ред.), я думаю, надо тоже озаботиться тем, что он должен отвечать за свои правонарушения", - отметил замминистра.

Геращенко рассказал, что ждет задержанных активистов в будущем.

"Мы провели профилактические беседы с задержанными, было принято решение не привлекать их к уголовной ответственности ввиду того, что травмы полицейских были легкими. Но на будущее мы предупреждаем, что не позволим так относиться к полицейским и нацгвардейцам. Это тоже граждане Украины, у них есть мамы, папы, дети, и они этого не заслуживают. Моя оценка произошедшего - что стояла задача вынудить полицейских давать сдачи этим людям. Мы специально не выдавали полиции ни дубинок, ни слезоточивого газа, чтобы не допустить насилия со стороны полиции", - добавил замглавы МВД.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция проходит у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями происходят столкновения.

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