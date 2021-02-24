На Печерске в Киеве на месте диспетчерской станции построили бизнес-центр, - Автомайдан. ФОТО

На Печерске в Киеве на месте маленькой диспетчерской станции построили большой бизнес-центр на 2900 м2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Автомайдана.

"В 2017 году на аукционе частная компания по 1,61 млн грн купила диспетчерскую станцию ​​"Киевпасстранса" площадью 85 кв м. Магическим образом, в 2020 году площадь станции увеличилась с 85,1 кв м до 2874,4 кв м (прикрылись столичным нотариусом, который незаконно внес изменения в государственный реестр), сама станция превратилась в бизнес-центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не обошлось в этой истории без судов. В сентябре прошлого года полиция признала офисный центр вещественным доказательством по делу. 15 октября 2020 г. Шевченковский райсуд наложил на него арест, а уже 8 февраля 2021 г. апелляционный суд это решение отменил и в наложении ареста отказал. Сейчас полиция осуществляет следствие о безосновательном увеличении площади и проведении незаконных строительных работ.

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Как сообщили в Атомайдане, владельцем этого объекта недвижимости является Леонид Крючков - бывший помощник нардепа Вадима Столара (2010-2012 гг.), Который в 2019 году баллотировался в парламент по спискам ОПЗЖ. Его родной брат Дмитрий Крючков получил обвинения от НАБУ и САП по делу о хищениях на "Запорожьеоблэнерго".