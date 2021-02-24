Повышение тарифа на передачу электроэнергии - не выход, правительство должно воспользоваться законными ресурсами для выплат своих долгов, - эксперт

Повышение тарифа на передачу тока убивает отечественную промышленность, поэтому правительство должно воспользоваться другими ресурсами для погашения долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя намерение НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу тока с апреля.

"Вся экономика, весь бизнес, все украинские предприятия кричат, что так делать нельзя, что это просто диверсия, которая убивает украинскую промышленность, которая заставляет украинскую промышленность платить налоги дважды. Потому что сначала украинские предприятия и украинское сельское хозяйство платит обычные налоги, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ЕСВ, налог на доход с рабочих. А потом нас еще заставляют платить налог в виде повышенного тарифа на передачу", - сказал Гусак.

Он подчеркнул: единственной причиной для очередного повышения тарифа на передачу электроэнергии является необходимость погасить долги перед производителями "зеленой" электроэнергии. Но эти выплаты - это обязательства правительства, и на законодательном уровне были определены другие источники для этого.

"Это обязательство государства. Был принят специальный закон, и выплаты "зеленым" должны финансироваться за счет государственного бюджета. Либо за счет прямых выплат, то за счет облигаций внутреннего займа ", - пояснил отметил Гусак.

По его мнению, власть должна прекратить практику постоянного повышения тарифа на передачу электроэнергии, в результате чего растет цена тока, ведь этот замкнутый круг уничтожает отечественную промышленность.

"Необходимо прекратить этот порочный круг, когда постоянно повышается тариф на передачу и цена на электроэнергию. Наконец решить эту проблему так, как она должна быть решена - через государственный бюджет, потому что это обязательства государства ", - подытожил Гусак.

Ранее генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность.

В то же время президент Союза химиков Алексей Голубов предупредил: если тариф на передачу электроэнергии снова вырастет, предприятия химической промышленности придется останавливать, поскольку они уже сейчас работают на грани убыточности.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ намерена повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды и вырос в результате почти втрое - с 113 грн МВт-час до 312,76 грн за МВт-час.