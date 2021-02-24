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Сытник о доставке судьи ОАСК Вовка в суд: есть максимальное противодействие со стороны защиты

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Сытник о доставке судьи ОАСК Вовка в суд: есть максимальное противодействие со стороны защиты
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник говорит, что защита противодействует доставке в Антикоррупционный суд председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, когда будет выполнено решение суда по доставке Вовка.

"Трудно прогнозировать. Есть максимальное противодействие со стороны стороны защиты и есть ряд органов, как, например, Высший Совет Правосудия, которые выносят решения, которые явно противоречащие и фактическим обстоятельствам, и целям уголовного процесса. Чтобы максимально эффективно проводить расследования, нужно подписывать определенные процессуальные документы. Однако, мы в этом деле являемся заложниками ситуации в части подписи процессуальных документов, ведь многие фигуранты в этом деле имеют специальный статус. Поэтому в нашей ситуации документы в отношении этих лиц может подписать только Генеральный прокурор", - сказал Сытник.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Топ комментарии

  • Tierre
    Верно, Сытник - представитель закона, а Вовк- чмо, само себя называющее проституткой, которое бегает от закона.
  • Zet Zet
    какая неожиданность, что защита - против
  • Vitaliy Pavlov
    и снова про этого чмошника вовка...я уже писал....в глазах уже рябит от его фамилии. сказал же я что один берёт за одно ухо, другой за другое и тянут его в офис к следователю.... выполняйте уже постановления привод на следствие.как СТРЕННЕНКА ХАПАНУЛИ СРАЗУ...А КАК СУДЬИШКУ СРАНОГО ТАК ОЧКО ЖИМ ЖИМ...СТРАННО КАКТО ВСЁ....((
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