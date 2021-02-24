Сытник о доставке судьи ОАСК Вовка в суд: есть максимальное противодействие со стороны защиты

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник говорит, что защита противодействует доставке в Антикоррупционный суд председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, когда будет выполнено решение суда по доставке Вовка.

"Трудно прогнозировать. Есть максимальное противодействие со стороны стороны защиты и есть ряд органов, как, например, Высший Совет Правосудия, которые выносят решения, которые явно противоречащие и фактическим обстоятельствам, и целям уголовного процесса. Чтобы максимально эффективно проводить расследования, нужно подписывать определенные процессуальные документы. Однако, мы в этом деле являемся заложниками ситуации в части подписи процессуальных документов, ведь многие фигуранты в этом деле имеют специальный статус. Поэтому в нашей ситуации документы в отношении этих лиц может подписать только Генеральный прокурор", - сказал Сытник.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья Вовк вновь не явился на заседание по избранию меры пресечения. ВАКС в 5-й раз принял решение о принудительной доставке