Новости • Агрессия России против Украины

Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов. ФОТОрепортаж (обновлено)

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Украинские военнослужащий выстрелил и ранил оккупанта. Тот доставлен в госпиталь, жизнь нашего воина вне опасности.

Инцидент произошел на позициях опорного пункта ВСУ у поселка Чермалык в Донецкой области. Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наемник бросился на нашего солдата и сумел порезать щеку солдата ножом. В ответ солдат произвел выстрел, пуля попала в туловища этого забредшего тела. Раненое тело в российской форме переправлено в госпиталь. Угрозы для жизни нашего бойца нет", - отметил журналист.

Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.

Также на Цензор.НЕТ: Гибель мирного жителя на Луганщине из-за мины оккупантов: Офис Генпрокурора начал расследование. ФОТОрепортаж

Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 01Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 02

Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 03
Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 04
Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, - Бутусов 05

Топ комментарии

  • Envoy
    Обычный русский .
  • Scorpman Y
    "..как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют."

    как как..в том районе клоун летом приказал разминировать... эпоха миролюбия, пля...
  • Дід Трохим
    Каким образом российский оккупант оказался рядом с позициями ВСУ и как сумел преодолеть минные поля, сейчас выясняют.
    А че выяснять?

    С тех пор как "надо только перестать стрелять", оккупанты подходят к нашим позициям все ближе и ближе
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