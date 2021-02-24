Оснований для досрочного прекращения деятельности парламента нет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня не вижу оснований для досрочного прекращения деятельности парламента девятого созыва", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что в настоящее время не существует ни одной причины для досрочного прекращения работы Верховной Рады, которые оговариваются в Конституции. По его словам, в парламенте существует монобольшинство, которое действует на правах коалиции, работает Кабинет министров и премьер-министр выполняет свои функции.

"Если мы с вами говорим о норме, которая четко выписана и по которой есть решение Конституционного суда - что парламент в течение 30 дней одной очередной сессии не смог собраться на пленарное заседание - то, слава богу, в парламенте девятого созыва ни разу не было такого... Поэтому здесь тоже никаких оснований нет", - подчеркнул Разумков.

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