Новости

Оснований для досрочного прекращения деятельности парламента нет, - Разумков

1 47542
Оснований для досрочного прекращения деятельности парламента нет, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня не вижу оснований для досрочного прекращения деятельности парламента девятого созыва", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что в настоящее время не существует ни одной причины для досрочного прекращения работы Верховной Рады, которые оговариваются в Конституции. По его словам, в парламенте существует монобольшинство, которое действует на правах коалиции, работает Кабинет министров и премьер-министр выполняет свои функции.

"Если мы с вами говорим о норме, которая четко выписана и по которой есть решение Конституционного суда - что парламент в течение 30 дней одной очередной сессии не смог собраться на пленарное заседание - то, слава богу, в парламенте девятого созыва ни разу не было такого... Поэтому здесь тоже никаких оснований нет", - подчеркнул Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    "Оснований" можливо нема , а ось підстави є ,це численна кількість кремлівських гнид !!!)))
  • саша паламарчук
    Йуля! Йуля! Йуля! Наша бурятська пріпіздєнтша! Підстав для дострокового припинення діяльності парламенту немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 7063
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Та ты шо? А с прошлой Радой типа были основания???
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости