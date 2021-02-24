Руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму Аксенову и Константинову сообщили о подозрении, - прокуратура (исправлено)

Украинские правоохранители сообщили руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны. Среди подозреваемых - "глава Государственного Совета Республики Крым" и "председатель Совета министров Республики Крым".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь, информирует Цензор.НЕТ.

Представителей оккупационной администрации подозревают в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества, находящегося на территории оккупированного полуострова по ч. 1. ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны).

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"После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым и так называемого "избрания" подозреваемых на вышеуказанные "руководящие" должности в оккупационной администрации РФ в Крыму, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества, находящегося в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины на территории АР Крым и г. Севастополя", - отмечают в прокуратуре.

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Там подчеркивают, что незаконно отнятое государственное имущество подозреваемые передавали в собственность оккупационного режима.

"Подозреваемые обеспечили выполнение указанных решений путем передачи указанного имущества в федеральную или "республиканскую" собственность. К такому имуществу относится Государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек" и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", - уточняют в пресс-службе.