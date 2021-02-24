"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область и обратно

Продажа билетов приостановлена на 2 недели из-за того, что Ивано-Франковщина попала в "красную" карантинную зону.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Продажу билетов приостанавливают с 00:00 26 февраля.

"Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, Укрзализныця совместно с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения", - отметили в компании.

При этом 24-25 февраля все поезда будут следовать по обычному расписанию. В продаже на эти числа есть еще 4000 билетов на 15 поездов - так, чтобы все, кто хочет покинуть регион успели это сделать.

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Кроме этого, УЗ расширяет возможности для возврата билетов.

"Пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будет возмещена полная стоимость билета", - сказано в сообщении.

"А пассажирам, которые планируют поездки в горы, предлагаем альтернативные маршруты до станций Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское", - отметили в "Укрзализныце".

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