ГБР провело обыски у сотника Самообороны Майдана Солонинко. ДОКУМЕНТ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Рух опору капітуляції", у него изъяли телефон и другие личные вещи, неоднократно угрожали и поднимали голос на ветерана.
"Солонинко вызывают на допрос в Киев на следующий вторник, будут инкриминировать избиение "беркутовца" во время Революции Достоинства", - уточняют в публикации.
В повестке, которая есть в распоряжении Цензор.НЕТ, указано, что Игоря Солонинко вызывают на допрос в качестве свидетеля.
Нардеп "Европейской Солидарности" София Федына уточнила в Facebook, что сотрудники ГБР "ворвались" к Солонинко около 22:30.
"С дикой агрессией, с угрозами отцу при малолетнем ребенке, изъяли всю технику, одежду, телефоны… Инкриминируют якобы избиение "беркутовца" 20 февраля 2014 год… Статья, которую можно при желании припаять каждом майданивцивцю", - отметила она.