Зеленский подписал указ о сроках призыва на срочную военную службу в 2021 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В 2021 году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших определенные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре. "В январе 2022 будут уволены в запас военные, которые были призваны в июле 2020 г (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19)", - говорится в документе.

Согласно указу, "призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля - июня и течение октября - декабря 2021 года".

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 г. соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 г.

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"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности армии с каждым годом будет продолжать уменьшаться", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента напоминают, что согласно решению СНБО срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.

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