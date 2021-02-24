17 "слуг народа" подписали заявление о приговоре Стерненко: требуют прозрачного судебного процесса во всех следующих инстанциях

Подписанты утверждают, что политические силы пытаются использовать дело Стерненко для организации уличных протестов.

Текст заявления опубликован в Фейсбуке депутата СН Виталия Безгина, информирует Цензор.НЕТ. Среди подписавшихся - Никита Потураев, Виталий Безгин, Елизавета Богуцкая, Тетьяна Цыба, Елизавета Ясько, Дмитрий Гурин, Марьяна Безуглая и другие "слуги".

В заявлении сказано, что ситуации вокруг дела Стерненко, которое "заинтересованные лица пытаются превратить сегодня на спусковой крючок для дестабилизации украинского общества", является только "маркером крайней степени недоверия к судебной системе". При этом отмечается, что судебная реформа образца 2015-2019 годов не восстановила общественное доверие к судам и их решениям.

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"Не может не вызывать эмоций и сомнений и выбор судьи - демонстративного сторонника Сталина, то есть лица, которое транслирует свои политические предпочтения, а следовательно, от такого судьи крайне трудно ожидать беспристрастности в деле. Более того, "дело Стерненко" в руках такого представителя правосудия, назначенного в 2015 во времена Порошенко после побега из Донецка, и сам приговор фактически сразу после решения о наложении санкций на Медведчука - это угроза разделения Украины на два радикальных враждующих лагеря", - утверждают авторы заявления.

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Они требуют провести судебную реформу, а также обеспечить безопасность Стерненко и публичный прозрачный судебный процесс над ним во всех последующих инстанциях.

Депутаты требуют провести расследование относительно того, какими именно лицами осуществлялись и осуществляется подстрекательство к противозаконным действиям.

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"Обращаемся к гражданскому обществу с призывом: будьте бдительны! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти", - добавляют авторы обращения.





