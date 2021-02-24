Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине

На кладбище города Ичня Черниговской области похоронили погибшего в Донбассе жителя села Бельмачовка Ичнянского района, старшего солдата-контрактника Сергея Петраускаса.

Об этом сообщает Ичнянский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Сергей Петраускас погиб 22 февраля возле шахты "Бутовка" (район Донецкого аэропорта) в результате вражеского обстрела из противотанкового гранатомета. Он был участником боев за Луганский аэропорт, основателем Союза участников боевых действий АТО Ичнянского района и председателем этой организации в 2015-18 годах.

С 2018 года Петраускас служил по контракту в районном военкомате, а с октября 2020 года - старшим солдатом в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев.

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Известно, что в декабре прошлого года военнослужащему исполнилось 43 года. Без сына, мужа и отца остались мать, жена, две дочери и сын.