Новости • Агрессия России против Украины

Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию

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Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию
В посольстве Соединенных Штатов Америки призвали Российскую Федерацию прекратить провокации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США.

"Потрясены известием о гибели гражданского в результате обстрела в Луганске. Также из-за все новых нарушений режима прекращения огня Россией до сих пор гибнут и получают травмы украинские солдаты. Россия должна предоставить гуманитарный доступ и прекратить наращивать насилие и свою агрессию на Донбассе", - подчеркнули в посольстве.

Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию 01

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Напомним, 23 февраля под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года рождения. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения. Медики несколько часов подряд пытались спасти его жизнь, но не смогли.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Будут наращивать, пока им будут позволять это делать.
    "Одностороннее перемирие", "режим тишины", "рождественское перемирие"...
    И единственный результат: эскалация конфликта со стороны параши!
  • Alex Zverev 4f8bec47
    "Россия должна"? Кому - должна? Поздравляю украинских байденофилов: возвращается 'эпоха озабоченностей', расцветшая ещё при Абамке.
  • Олег Грель 78632cbc
    Это уже издевка. Хочется н....й послать таких союзников
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