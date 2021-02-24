Microsoft обвиняет разведку РФ в кибератаках в США

Корпорация Microsoft заявляет о причастности российской службы внешней разведки в массированной кибератаке на по меньшей мере девять федеральных ведомств и десятки частных предприятий в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данном этапе мы увидели существенные доказательства, ведущие к российскому агентства внешней разведки", - заявил президент компании Microsoft Брэд Смит во время выступления перед комитетом Сената по вопросам разведки.

В то же время американские специслужбы заявляют сейчас, что нападение, вероятно, совершило лицо "российского происхождения".

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Администрация Байдена готовит санкции и другие меры по РФ за хакерские атаки, заявил CNN информированный собеседник. По его словам, дискуссии о мерах в ответ еще продолжаются, но их одобрение - это вопрос нескольких недель. Чиновник добавил, что пакет, вероятно, будет включать санкции и киберкомпоненту.