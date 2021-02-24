Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко

Нардепы СН Даниил Гетманцев и Максим Бужанский опубликовали заявление, в котором обвиняют сторонников активиста Сергея Стерненко в попытках давить на суд.

Текст заявления опубликован в Фейсбуке Даниила Гетманцева и Telegram-канале Максима Бужанского, информирует Цензор.НЕТ. Он озаглавлен как "Заявление депутатов фракции политической партии "Слуга народа", подписей под текстом нет.

"Мы всегда поддерживаем реализацию политических прав украинский в любых законных формах. Наряду с этим, мы признаем, что демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении. Поэтому мы категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти и суд во избежание отдельными лицами правосудия, которое тоже является основой демократии", - сказано в заявлении.

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Его авторы требуют от правоохранительных органов "действовать в соответствии с законом с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка на улицах наших городов".

"А политиков, которые пытаются использовать в своих целях решения суда по делу Стерненко, призываем воздержаться от неразумной траты средств, сконцентрировавшись на погашении своих обязательств перед нашим государством", - сказано в заявлении.

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Мы никогда не должны подменять демократические процедуры уличными акциями, сопровождающиеся насилием и дерзкой неуважением к правопорядку", - отмечают авторы текста.

Напомним, ранее 17 депутатов СН опубликовали другое заявление по делу Стерненко - с требованием судебной реформы и прозрачного рассмотрения дела во всех последующих инстанциях.