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ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы

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ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы
Верховный Суд не может приступить к рассмотрению кассационной жалобы по делу "ПриватБанка", поскольку длительное время Печерский районный суд Киева не передает материалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

"В производстве Верховного Суда находятся кассационные жалобы на судебные решения судов первой и апелляционной инстанций относительно решения вопроса обеспечения иска по гражданскому делу № 757/7499/17-ц по иску иностранных компаний к ОАО КБ "ПРИВАТБАНК", Министерству финансов Украины, Шлапаку Александру Витальевичу об обязательстве совершить действия. По состоянию на 22 февраля 2021 года рассмотрение и решение кассационных жалоб, поданных Кабинетом Министров Украины и АО КБ "ПриватБанк", объективно невозможно в связи с длительным непредоставлением судом первой инстанции материалов апелляционного производства по результатам которого Киевским апелляционным судом принято обжалуемое постановление от 10 июня 2020 года. Верховный Суд регулярно принимает меры по истребованию указанных материалов апелляционного производства. Однако несмотря на направление многочисленных требований Верховного Суда в адрес Печерского районного суда города Киева, они до сих пор не предоставлены", - говорится в сообщении.

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Напомним, 2 сентября 2020 года Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "ПриватБанка" обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.

4 сентября Печерский районный суд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного "ПриватБанка" в пользу последних 164,5 миллиона долларов.

Верховный Суд 8 сентября открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство "ПриватБанка", остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

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Топ комментарии

  • Gozzalik salonu
    О супер, у нас уже ручные суды Портнова блокируют работу верховного, класс, правосуддя от зелебобов
  • mrSmith
    Это объяснение из серии "директор не ходит на работу тк секретарша заболела и кабинет некому открыть"...
  • Eutectic
    Це з вересня 2020 справу ніяк не можуть донести з одного суда в інший ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 4458
    Це якісь рафінований пиз*ець ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 1022
    Судівська мафія
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