Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии

В Германии считают санкции против Виктора Медведчука и его окружения соответствуют национальному законодательству и не противоречат международному.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции против Виктора Медведчука и еще 7 человек, а также 19 компаний базируются на преступлении относительно финансирования терроризма, что предусмотрено украинским уголовным законодательством", - отметили в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Согласно предварительным данным, которыми располагает немецкая сторона, "действия украинского руководства базируются на правовой основе, которая принципиально не нарушает законы и нормы ОБСЕ и Совета Европы".

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В немецком МИД напоминают, что США, среди прочих, ввели санкции против Виктора Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины" еще в 2014 году.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.