На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий

Силами военных группировок, размещенных на территории Крымского полуострова, России будет сложно провести операцию по нападению на материковую часть Украины.

Об этом сообщил Крым.Реалии представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Только группировками, размещенными на территории Крыма, провести это (нападение на материковую Украину со стороны Крыма. - Ред.) очень сложно, на сегодняшний день у России недостаточно сил для проведения такой масштабной операции вглубь территории Украины, так как необходимо не только захватить объекты, но и их удержать", – сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, с 2014 года Россия очень активно пытается создать сухопутный коридор к Крыму через Ростовскую область, украинские Бердянск и Мариуполь.

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"И выйти потом на Крым для того, чтобы получить этот суходол или наземный мост для возможности перебрасывания и усиления группировки. Потому что Керченского моста мало для таких операций", - отметил он.

Вадим Скибицкий также сообщил, что украинская разведка каждый день отслеживает "все, что происходит с группировкой войск, отбывающих на ротацию на север Крыма, их периодичность, какие особенности именно ротаций, есть ли усиление российской группировки, которая готовится".

"Эти элементы и являются разведывательными признаками приготовления к более широкомасштабным акциям", - добавил Вадим Скибицкий.

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