Главные новости 24 февраля: Стерненко в СИЗО, нападение позицию ВСУ в Чермалыке

Стерненко останется в СИЗО Одессы, "нефтепровод Медведчука" возвращают государству, переименования в Харькове, первые вакцинированные, - главные новости Украины 24 февраля.

Стерненко в СИЗО



Активист Сергей Стерненко, местонахождение которого накануне было неизвестно, находится в СИЗО Одессы. Его не станут переводить в Киев, но в целях безопасности будут содержать в отдельной камере. Стерненко написал сторонникам письмо, а тем временем был обнародован обвинительный акт по его делу. Это дело разделило "слуг народа": одни подписали заявление с требованием прозрачного суда над активистом, другие - с требованием жестко пресекать акции в его поддержку.

Нападение со штык-ножом в Чермалыке

Российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, порезав ему лицо. Оккупант был пьян. Украинский военнослужащий выстрелил и ранил противника. Сейчас выясняют, как россиянин мог пройти через минные поля и внезапно появиться на позициях ВСУ.

"Нефтепровод Медведчука" возвращают государству



СБУ и НАБУ начали операцию по возврату в собственность государства нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которым ранее незаконно завладел кум Путина Медведчук. На часть нефтепровода наложили арест. Заключение экспертизы, благодаря которой Медведчук получил нефтепровод, было заведомо ложным, дело эксперта в скором времени должны передать в суд.

Переименования в Харькове

Мэрия Харькова в третий раз переименовала проспект Григоренко в проспект Жукова. "Европейская солидарность" обещает обжаловать это решение в суде. Пока же представители "Национального корпуса" прогнали от здания горсовета сторонников "ОПЗЖ" - во время драки в ход пошли кулаки и газовые баллончики, а полиция открыла производство по статье "Хулиганство".

В Украине есть первые вакцинировавшиеся от COVID-19

Первым прививку получил врач-реаниматологи з Черкасс Евгений Горенко. Он рассказал, что не ощутил ничего, кроме самого момента инъекции, и на самочувствие не жалуется. Вакцинация одновременно стартовала в 7 регионах Украины. Очередная партия вакцины прибудет в марте.