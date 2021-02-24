С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм

С 1 марта 2021 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады, островным государством в Карибском море, об отмене визовых требований.

Как напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма Украины, согласно с положением Соглашения, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.

В то же время, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

Напомним, Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады подписали 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепления дружеских отношений между Украиной и Гранадой.

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В ноябре Украина и карибское государство Сент-Винсент и Гренадины договорились о безвизовом режиме.