С марта украинцы смогут без виз посещать Карибы, - Гостуризм
Как напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма Украины, согласно с положением Соглашения, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.
В то же время, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.
Напомним, Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады подписали 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепления дружеских отношений между Украиной и Гранадой.
В ноябре Украина и карибское государство Сент-Винсент и Гренадины договорились о безвизовом режиме.