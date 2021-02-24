Суд постановил заблокировать telegram-каналы, работавшие на спецслужбы РФ, - НКРСИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Решение судьи было принято 23 февраля. Оно касается telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница". Нацкомиссию просят обязать интернет-провайдеров закрыть доступ к этим ресурсам.
В сообщении говорится, что на решение суда можно подать апелляцию в течение пяти дней, то есть до 28 февраля.
Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
Была задержана подозреваемая в государственной измене в деле о telegram-каналах, которые, по версии СБУ, контролируются из России, Виктория Даскалица. 8 февраля она вышла из харьковского СИЗО под залог 1,58 млн грн.