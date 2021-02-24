Воина, обезвредившего оккупанта на пункте ВСУ у поселка Чермалык, наградят, - ОК "Восток"

Солдата, обезвредившего на пункте ВСУ у поселка Чермалык напавшего на него с ножом оккупанта, представят к государственной награде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативного командования "Восток" ВСУ.

"Командование оперативного командования "Восток" и отдельной механизированной бригады выражает глубокую благодарность родителям защитника Украины за воспитание смелого мужчины и настоящего воина, который сегодня на передовых позициях в районе проведения операции Объединенных сил обезвредил и задержал представителя российско-оккупационных войск. Враг пытался проникнуть на наблюдательный пост, но теперь будет отвечать за преступления перед Украиной и ее народом. Солдата Германа Г. за личное мужество и профессионализм представят к государственной награде", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 февраля российский оккупант со штык-ножом появился на пункте ВСУ у поселка Чермалык и напал на защитника Украины, порезав ему лицо. Оккупант был пьян. Украинский военнослужащий выстрелил и ранил противника. Сейчас выясняют, как россиянин мог пройти через минные поля и внезапно появиться на позициях ВСУ.