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Начальник Генштаба Корнийчук: Пока идет война, сокращений войска не будет

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Начальник Генштаба Корнийчук: Пока идет война, сокращений войска не будет
Во время оптимизации штатной структуры ни одно боевое подразделение не может быть сокращено.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас уточняется поэтапный порядок приведения штатной численности войск в соответствие с определенными законодательством показателями. В процессе оптимизации штатной структуры ни одно боевое подразделение не может быть сокращено. Есть задача: еще раз проанализировать эффективность и целесообразность нынешних штатов управленческих структур, в частности, учитывая дублирование функций и по небоевым подразделениям", - сказал Корнийчук.

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Он отметил, что более 9 тыс. военнослужащих, призванных по мобилизации, самовольно покинули воинские части и находились в розыске. По словам Корнийчука, законодательные изменения позволили командирам в сотрудничестве с прокуратурой и военной службой правопорядка по определенной процедуре исключить из списков часть этих лиц, а на освободившиеся должности набрать новых мотивированных людей, которые сейчас проходят военную службу по контракту.

"В очередной раз хочу подчеркнуть: пока идет война, о сокращении войска речь не идет. Абсурдно даже об этом говорить. В процессе реформы ни одно боевое подразделение не будет сокращено. Это четкая позиция руководства Вооруженных Сил Украины", - заявил руководитель главного органа военного управления ВСУ.

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При этом, по словам Корнийчука, предлагаются другие пути оптимизации численности: "Исключить аппарат Минобороны и подчиненные ему учреждения, а также Главное управление разведки Минобороны из состава Вооруженных Сил, активнее вводить аутсорсинг". "Благодаря этому Вооруженные Силы будут лишены несвойственных им функций и будут заниматься только задачами по назначению", - добавил Корнийчук.

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Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    А ХОМЧАК КУДА ДЕЛСЯ?
  • Roman Kovalyov
    Конечно "более высокая культурная среда" Троещины куда более способствует репродукции гениальных полководцев.
  • POWER 39709ae8
    Должно быть увеличение численности войск и их подготовки. Такая страна большая, как Украина, и которая находится вне военных союзов, что никто нас защищать не будет, типа НАТО, то у Украине нету другого выхода, кроме как защищать себя самой, а для этого нужно иметь на постоянной основе сильное войско и большой численности! в Украине в 1991 году была численность войск миллион человек и такая численность войск должна быть постоянно! Армия - это основа государства, ибо без Армии государство невозможно защитить и строить что-то внутри ибо на него будут нападать и рушить и грабить и т.п. А если есть Армия численностью в миллион чел. То такая Армия для агрессора будет создавать страх и он никогда не решиться проводить агрессию. И если Украина сейчас доведет численность войск до миллиона человек, то Украине не нужна будет никакая помощь ни от кого, потому что такая Армия может решать любые поставленные задачи - имеется ввиду вопрос оккупированных территорий и решение будет очень быстрое! Это не 50 тысяч войск, как в начале войны, которые почти освободили Донбасс, а миллионная Армия - это лавина, которая сносит все на своем пути с огромной скоростью.
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