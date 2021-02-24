Начальник Генштаба Корнийчук: Пока идет война, сокращений войска не будет

Во время оптимизации штатной структуры ни одно боевое подразделение не может быть сокращено.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас уточняется поэтапный порядок приведения штатной численности войск в соответствие с определенными законодательством показателями. В процессе оптимизации штатной структуры ни одно боевое подразделение не может быть сокращено. Есть задача: еще раз проанализировать эффективность и целесообразность нынешних штатов управленческих структур, в частности, учитывая дублирование функций и по небоевым подразделениям", - сказал Корнийчук.

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Он отметил, что более 9 тыс. военнослужащих, призванных по мобилизации, самовольно покинули воинские части и находились в розыске. По словам Корнийчука, законодательные изменения позволили командирам в сотрудничестве с прокуратурой и военной службой правопорядка по определенной процедуре исключить из списков часть этих лиц, а на освободившиеся должности набрать новых мотивированных людей, которые сейчас проходят военную службу по контракту.

"В очередной раз хочу подчеркнуть: пока идет война, о сокращении войска речь не идет. Абсурдно даже об этом говорить. В процессе реформы ни одно боевое подразделение не будет сокращено. Это четкая позиция руководства Вооруженных Сил Украины", - заявил руководитель главного органа военного управления ВСУ.

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При этом, по словам Корнийчука, предлагаются другие пути оптимизации численности: "Исключить аппарат Минобороны и подчиненные ему учреждения, а также Главное управление разведки Минобороны из состава Вооруженных Сил, активнее вводить аутсорсинг". "Благодаря этому Вооруженные Силы будут лишены несвойственных им функций и будут заниматься только задачами по назначению", - добавил Корнийчук.