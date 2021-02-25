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Словакия включила в свою стратегию на 2021 год поддержку евроатлантических устремлений Украины

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Словакия включила в свою стратегию на 2021 год поддержку евроатлантических устремлений Украины
Правительство Словакии приняло Стратегию внешней политики на 2021 год, которая включает сотрудничество с Украиной и поддержку ее стремлений к евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стабильная, демократическая и процветающая Украина остается стратегическим интересом Словацкой Республики. Словакия после визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2020 г. продолжит углублять политический диалог и практическое сотрудничество с Украиной, помогая ей в процессе реформ и преобразований на всех уровнях государственного управления. Мы продолжим поддерживать евроатлантические стремления Украины и  будем продвигать ее приоритет в повестке дня ЕС и НАТО", - говорится в Стратегии правительства Словацкой Республики.

Также отмечается, что официальная Братислава намерена участвовать в усилиях международного сообщества для мирного урегулирования конфликта на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, включая поддержку Трехсторонней контактной группы и Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ.

Кроме этого, Словакия планирует участвовать в мероприятиях в рамках Крымской платформы. Предполагается и участие словацких специалистов в международных миссиях в Украине - СММ ОБСЕ, EUAM, EUBAM.

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Относительно отношений с Россией в документе указывается, что Словакия будет продолжать придерживаться позиции ЕС и НАТО, включая санкционные меры.

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Топ комментарии

  • Amber
    Щира подяка братам - словакам за підтримку !!
  • Sophia-Maria Duglass
    Слова из Гимна Словакии
    «Над Татрами молнии сверкают, громы дико бьют
    Над Татрами молнии сверкают, громы дико бьют.
    Остановим их, братья, ведь они прекратятся, Словаки оживут,
    Остановим их, братья, ведь они прекратятся, Словаки оживут.
    Словакия наша до сих пор крепко спала,
    Словакия наша до сих пор крепко спала.
    Но громовые молнии будят её, чтобы очнулась,
    Но громовые молнии будят её, чтобы очнулась.»
  • Sophia-Maria Duglass
    Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
    Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
    Zastavme ich, bratia, ved' sa ony stratia, Slováci ožijú.
    Zastavme ich, bratia, ved' sa ony stratia, Slováci ožijú.
    To Slovensko naše posial' tvrdo spalo,
    To Slovensko naše posial' tvrdo spalo.
    Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.
    Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.
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