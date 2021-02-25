Самолет президента Польши Качиньского в 2010-м взорвали, - глава комиссии по расследованию Мацеревич

Председатель комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Качиньский заявил, что на обломках президентского самолета обнаружены следы взрывчатки.

Как сообщает WNP, об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма Антоний Мацеревич, который возглавляет подкомиссию по повторному расследованию причин катастрофы самолета в 2010 году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Главный тезис, а точнее правда, такова, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - заявил Мацеревич.

По его словам, взрывчатка была обнаружена на фрагментах самолета.

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При этом Мацеревич воздержался от заявлений относительно того, кто именно мог подложить взрывчатку, отметив, что у комиссии нет следственных полномочий, а установить причастных должна прокуратура.

Также депутат добавил, что накануне 11-й годовщины катастрофы комиссия планирует представить польской и международной общественности "важную информацию" о причинах катастрофы.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

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Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.