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Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов

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Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов
Кабинет Министров на заседании 24 февраля поддержал постановление Минздрава "О применении трансплантации анатомических материалов человеку".

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Это победа, над которой мы работали совместно с нашими врачами в последнее время. Украина наконец создала цивилизованные условия для проведения сложных и наукоемких операций по трансплантации. Наши врачи наконец получают возможность использовать донорскую кожу. Это колоссально упрощает лечение ожогов любой сложности и дает гораздо больше шансов на выздоровление пациентов. Кроме того снижается риск заражения, вероятность осложнений с течением сепсиса, а реабилитация становится дешевле и менее болезненной для пациентов", - отметил он.

По словам Степанова, не менее важный аспект постановления - создание рынка биоимплантов в Украине. "Упорядочивается их оборот, изготовление и контроль качества. Мы закладываем условия для развития отечественного производства биоимплантов, что снизит финансовую нагрузку на медицинскую систему. Хрящи, сухожилия, фрагменты костей и т.д. будут производиться в Украине, а не импортироваться. Это крайне важно и в аспекте социальной реабилитации наших военных и ветеранов АТО/ООС, людей, получивших травмы в авариях и производствах", - сообщил министр.

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Он уверен, что у постановления также есть серьезный экономический эффект, поскольку документ "создает целую наукоемкую отрасль экономики с современными производствами и рабочими местами специалистов высокого класса".

"Наши врачи не будут ехать за границу в поисках лучшей доли, а будут иметь все условия для успешной самореализации в Украине.

Украина наконец становится полноправным игроком на мировом рынке трансплантации и, убежден, создаст серьезную конкуренцию иностранным производителям", - подчеркнул Степанов.

Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов 01

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Топ комментарии

  • Biagio Tanzarella
    Я против этого метода лечения людей в принципе. Мед. наука как на мой взгляд должна идти по пути разработки выращивания тканей либо органов из образцов ткани того человека, которому необходимо лечение. Ждать смерти либо самопожертвования подходящего донора --бесчеловечно. Почему один человек должен желать несчастья другому человеку для своего спасения? Тем более, что несовместимость может так удлинить сроки ожидания, что уже ничего и не нужно будет. Я понимаю, что намного проще взять уже "готовое" и пришить, чем решать сложные задачи по изготовлению "запчастей" -- но более лёгкий и быстрый путь не значит правильный путь. Стоит начать использовать одних людей как источник органов для спасения других, как начнутся преступные злоупотребления по добыче "нужной детали". И тут уже начнётся охота за молодыми и здоровыми "запчастями" ! Я в том возрасте и состоянии , что вне опасности, но мне страшно подумать, что может угрожать молодёжи - и именно со здоровым образом жизни, хорошо развитым. Да, я пессимист, но к этому меня подвёл опыт.
  • Порохобандерівець
    Тепер можна буде легально продати нирку і заплатити за газ!
  • Lvbnhj
    Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 977 Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 2717
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