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Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США

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Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США
Президент США Джо Байден отменил действие указа, принятого его предшественником Дональдом Трампом, об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Приостановление въезда (...) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей объединиться со своими семьями здесь", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

По мнению президента США, данное решение Трампа наносит ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира".

Кроме того, добавил он, лица, выигравшие гринкарту в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну.

В апреле 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" на период пандемии COVID-19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Джо Байденко зна шо робе...,в отличие от агента Кремля по кличке "Чуб" Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 160 Байден отменил действие указа Трампа об ограничениях на въезд в США - Цензор.НЕТ 8627
  • Нестор Гуляйполе 4714d125
    Спешка нужна при ловле блох, но не в политике. Открыть ворота в страну не долго, а вот потом выкуривать тех кто понаехал сложно. Приостановил строительство стены с Мексикой, в которой друзей Америки не так уж и много. Как бы это не аукнулось тем что в Америке окажется врагов больше чем самих американцев и кто это будет разгребать. Демократия это хорошо, но при одном условии --- Все живут по закону.
  • Володимир Горбатько
    Все значно гірше, товаришу Махно. Двері до США відчиняються НАВМИСНЕ.
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