В Украине за сутки от COVID-19 умерли 135 человек, зафиксированы 8 147 новых случаев заражения, выздоровели 3 889 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 февраля 2021 года. В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 770 человек;
летальных случаев - 135;
выздоровели - 3 889 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 86 926 (в том числе методом ПЦР - 36 670, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 496).
За все время пандемии в Украине
заболел - 1 325 841 человек;
выздоровели - 1 159 311 человек;
летальных случаев - 25 596;
проведено ПЦР-тестов - 6 809 165.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях, г.. Киев (652) и Винницкой (639) области", - рассказал Степанов.