За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19
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24 февраля 2021 стартовала вакцинации против COVID-19 в Украине. Первой дозой уже успели вакцинировать 159 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Коронавірус.Інфо".
Количество прививок, проведенных в регионах:
Винницкая область - 10 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Киевская область - 19 прививок;
Черкасская область - 80 прививок;
Черниговская область - 10 прививок.
По состоянию на 24 февраля 2021 не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" о зарегистрированных неблагоприятных события после иммунизации.