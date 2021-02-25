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За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19

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За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19
24 февраля 2021 стартовала вакцинации против COVID-19 в Украине. Первой дозой уже успели вакцинировать 159 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Коронавірус.Інфо".

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область - 10 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Киевская область - 19 прививок;
Черкасская область - 80 прививок;
Черниговская область - 10 прививок.

По состоянию на 24 февраля 2021 не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" о зарегистрированных неблагоприятных события после иммунизации.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Потужно! За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2410
  • Василь Довганенко 7230397a
    Молодці! Зєльоні довго запрягали , а тепер як рвануть .... 160 прививок в день це сила.
  • ледокол С Бандэра
    И пусть весь Мир завидует!
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