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С начала года 114 украинцев сменили свои отчества, - Минюст

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С начала года 114 украинцев сменили свои отчества, - Минюст
С начала 2021 года 114 украинцев изменили свои отчества.Всего подали заявления 572 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство юстиции.

"С 1 января 2021 украинцы получили право менять не только имя или фамилию по собственному желанию, но и отчество. Так, с начала этого года (по состоянию на 18 февраля) среди 572 представленных соответствующих заявлений пятая часть из них была удовлетворена - 114 человек изменили свое отчество. Больше всего - в Харьковской (14 человек), Днепропетровской областях (12 человек) и в Киеве (11 человек)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что самыми распространенными отчествами в Украине являются: Николаевич/Николаевна, Владимирович/Владимировна, Александрович/Александровна, Иванович/Ивановна, Васильевич/Васильевна, Сергеевич/Сергеевна, Викторович/Викторовна, Михайлович/Михайловна.

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    отчество по отцу....дается а меняют.... нет я понимаю что есть несозвучные имена и Отчества есть ситуации когда отца лучше никакого чем какой есть и все же.... меняют отчество а потом вдруг окажется что у несозвучного папаши наследство оказалось и нехилой вот смеху то потом будет у нотариуса.. пришел по закону а тебе а вот тут отчество иное гуляйте лесом... а вообще не понимаю почему в Украине ввели евреские требвоания ну ладно у лядив все по дырке бабам меряется хоть нигер или китаеша но главное вона Сара а у нас??!!...
  • Dack Cloud
    были Самуиловичи или Авраамовичи - стали Владимировичи или Михайловичами.. Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1577
    понять их можно - скоро Зеля таки доведет до всяких там эксцесов..
  • Старый Столяр
    - Зачем вы меняете фамилию с Иванова на Петров?
    - Для удобства. Раньше спрашивали как ваша фамилия, я отвечал Иванов, тут же меня переспрашивали, а раньше? - отвечаю Цукерман. А сейчас удобно, спрашивают как ваша фамилия, я отвечаю Петров, они меня спросят, а раньше? - отвечу Иванов и всё в порядке.
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