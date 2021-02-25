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Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование

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Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование
Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к министру обороны Андрею Тарану относительно ситуации, сложившейся 18 февраля в днепровской школе №11 с участием военнослужащих ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба уполномоченного в Фейсбуке.

"Мы направили обращение министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить разъяснения, что на самом деле произошло в учебном заведении города Днепр, и провести служебное расследование относительно ситуации, которая произошла с участием военнослужащих ВСУ", - сказал Креминь.

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Он отметил, что в течение последних нескольких месяцев в адрес Минобороны были отправлены несколько писем-разъяснений, каким образом имплементируется языковое законодательство в ВСУ.

"И из уст тех людей, кто непосредственно защищает национальные интересы, отстаивает территориальную целостность нашего государства и государственный язык, хотелось бы услышать ответ, почему офицер фактически в унизительной форме позволил себе травить старшеклассника за просьбу говорить на украинском. Искренне надеюсь, что будет оперативный ответ и надлежащая реакция со стороны Министерства обороны, так же как и объяснение со стороны тех офицеров", - подчеркнул он.

Подчеркивается, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, обучения, воспитательных мероприятий, другого уставного общения и служебной деятельности в ВСУ и других воинских формированиях, созданных в соответствии с законом, является государственный язык.

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Как сообщают СМИ, ранее в школе Днепра произошел языковой скандал с участием военных, которые пришли в учреждение образования, чтобы поощрить учащихся вступать в военные вузы. Военнослужащие получили замечание от школьника за агитацию на русском языке, а в ответ они начали угрожать парню "беседой".

Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование 01
Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование 02

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  • tom peter
    Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование - Цензор.НЕТ 6372
  • Злий Грицько
    Військовослужбовець є державною людиною, не важливо яке звання та посада. Якщо отримуєшся на державні кошти повинен обов'язково знати державну мову та публічно спілкуватись нею. А якщо не знаєш, але є патріотом та захисником держави, то не треба виконувати ті обов'язки де треба спілкуватись публічно. Ну так повинно бути в кінці то кінців...
  • Garry Grant
    Що там за офіцер такий "вумний",цікаво? Щось типу арестовича?
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