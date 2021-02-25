Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на источники.
Источники сообщают, что новый канал, который планируют запускать бывшие сотрудники ZIK, NewsOne и "112", уже создается на базе регионального львовского канала "Первый независимый". Запуск планируется в апреле 2021 года. Исходя из данных Единого государственного реестра, 24 февраля у канала сменился собственник: им стало ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ", созданное 18 февраля 100 работниками каналов Медведчука.
Источники "Детектора медиа" предоставили макеты рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга "Новости", каналы которого прекратили вещание из-за санкций, - ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.
Роман Любицкий, основатель и руководитель ООО "Тайм медиа", которому принадлежал канал "Первый независимый", в разговоре с "Детектор медиа" не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала с участием бывших сотрудников медиахолдинга Тараса Козака, однако уточнил, что больше года ищет покупателей для своего канала. Юрист, имя которого Любицкий не назвал, ищет нового покупателя и действует по доверенности, которую Любицкий на него оформил: "Я сейчас не могу предоставить комментарий - я долгое время не общался с доверенным лицом, которое ищет покупателя для этого канала, и мне нужно время для проверки информации", - сообщил Любицкий.
Любицкий был директором телеканала ZIK до перехода его в собственность Козака.
Два не связанных между собой источника "Детектора медиа" не только подтвердили информацию о создании нового канала на основе "Первого независимого", но и сообщили, что управлять его запуском будет телепродюсер Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина" (2013 -2014), NewsOne (2015-2017), Прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Тарас Козак. Алексей Семенов, Егор Бенкендорф и Артем Марчевский не ответили на запрос "Детектора медиа" на момент публикации материала.
Ранее сообщалось, что тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО.