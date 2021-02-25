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Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ

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Заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают свой канал на базе львовского Первого независимого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Детектор Медиа" со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что новый канал, который планируют запускать бывшие сотрудники ZIK, NewsOne и "112", уже создается на базе регионального львовского канала "Первый независимый". Запуск планируется в апреле 2021 года. Исходя из данных Единого государственного реестра, 24 февраля у канала сменился собственник: им стало ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ", созданное 18 февраля 100 работниками каналов Медведчука.

Источники "Детектора медиа" предоставили макеты рекламы нового канала с участием сотрудников холдинга "Новости", каналы которого прекратили вещание из-за санкций, - ведущих Анастасии Дайнод и Надежды Сасс.

Сотрудники 112, Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского Первого независимого, - СМИ 01
Сотрудники 112, Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского Первого независимого, - СМИ 02

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Роман Любицкий, основатель и руководитель ООО "Тайм медиа", которому принадлежал канал "Первый независимый", в разговоре с "Детектор медиа" не подтвердил и не опроверг информацию о создании нового информационного канала с участием бывших сотрудников медиахолдинга Тараса Козака, однако уточнил, что больше года ищет покупателей для своего канала. Юрист, имя которого Любицкий не назвал, ищет нового покупателя и действует по доверенности, которую Любицкий на него оформил: "Я сейчас не могу предоставить комментарий - я долгое время не общался с доверенным лицом, которое ищет покупателя для этого канала, и мне нужно время для проверки информации", - сообщил Любицкий.

Любицкий был директором телеканала ZIK до перехода его в собственность Козака.

Два не связанных между собой источника "Детектора медиа" не только подтвердили информацию о создании нового канала на основе "Первого независимого", но и сообщили, что управлять его запуском будет телепродюсер Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина" (2013 -2014), NewsOne (2015-2017), Прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Тарас Козак. Алексей Семенов, Егор Бенкендорф и Артем Марчевский не ответили на запрос "Детектора медиа" на момент публикации материала.

Ранее сообщалось, что тройка запрещенных каналов Медведчука создала новое ООО.

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Топ комментарии

  • tom peter
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  • 5 копійок
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