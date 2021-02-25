Козак обжаловал в Верховном Суде введение против него санкции

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.

Об этом говорится в сообщении на странице в сети Facebook Верховного Суда, информирует Цензор.НЕТ.

24 февраля 2021 в Кассационный административный суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым обжалуется Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно приложения № 1, согласно которому применены санкции к истцу Тарасу Козаку.

Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/39/21.

Также читайте: Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Читайте: ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы