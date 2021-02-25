В Киеве начинается COVID-вакцинация: первый укол получит заведующий отделением Александровской клинической больницы
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В Киеве начинается процесс вакцинации против коронавируса. Одним из первых провакцинированных станет заведующий одним из отделений больницы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"В столице начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения. Одним из первых провакцинированных станет заведующий одним из отделений Александровской клинической больницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транслировать процесс вакцинации и пресс-брифинг будет телеканал "Киев". Трансляция запланирована на 10:00.